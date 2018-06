Tennis, Giochi del Mediterraneo 2018: italiani avanti tutta, in tre accedono ai quarti in singolare

Ottime notizie per i colori azzurri nella seconda giornata di tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo di singolare maschile si qualifica per i quarti di finale Jacopo Berrettini, imitato nel tabellone femminile da Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti. I tre domani tenteranno l’assalto alle medaglie in una triplice sfida Italia-Francia.

Berrettini ha sconfitto in due set il tunisino Mohammed Aziz Dougaz con il punteggio di 6-1 6-1, e domattina affronterà il transalpino Alexandre Muller, testa di serie numero due del tabellone. Stefanini ha battuto la bosniaca Nefisa Berberovic per 6-4 6-2 ed ora affronterà la transalpina Fiona Ferro, numero uno del tabellone, mentre Bronzetti ha superato la bosniaca Dea Herdzelas per 6-4 6-1 e domani se la vedrà con la transalpina Harmony Tan.

I tabelloni di singolare oggi si allineeranno agli quarti di finale, mentre Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti oggi pomeriggio scenderanno in campo insieme nei quarti del torneo di doppio femminile contro le turche Ipek Oz e Basak Eraydin.













Foto: Wikipedia

