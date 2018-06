Volley, Nations League: Italia-Russia. Data, programma, orario d’inizio e tv: come seguire la partita (22 giugno)

Venerdì 22 giugno si gioca Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. Di fronte al caloroso pubblico del PalaPanini di Modena, gli azzurri vanno a caccia di un’impresa contro i Campioni d’Europa: serve assolutamente una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale, reduce da due weekend complicati, riabbraccia Ivan Zaytsev e Massimo Colaci che cercheranno di fare la differenza contro la corazzata avversaria guidata da Muserskiy e Kliuka. Si preannuncia una partita molto avvincente e appassionante, questa è una notte tutta da vivere e si sogna la grande magia.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 22 GIUGNO:

20.30 Italia vs Russia

ITALIA-RUSSIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Italia-Russia sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













(foto FIVB)