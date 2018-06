Volley, Nations League 2018: oggi Italia-USA (24 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi domenica 24 giugno si gioca Italia-USA, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. Al PalaPanini di Modena andrà in scena l’ultima partita della fase preliminare e per gli azzurri sarà anche l’ultimo incontro nel prestigioso torneo internazionale visto che purtroppo non siamo riusciti a qualificarci alla Final Six. I ragazzi di Chicco Blengini scenderanno in campo soltanto per l’onore e per provare a regalare una gioia al proprio pubblico in coda a una manifestazione partita col botto ma poi caratterizzata da pesanti scivoloni che hanno complicato il nostro.

Ivan Zaytsev e compagni sono chiamati a una vera e propria impresa contro la corazzata a stelle e strisce in quella che è la rivincita della semifinale delle Olimpiadi di Rio 2016. Si preannuncia una partita appassionante e avvincente anche se il risultato conta poco, i nostri avversari sono già certi della qualificazione agli atti conclusivi del torneo. Dall’altra parte della rete ci saranno big come Micah Christenson, Matt Anderson, Aaron Russel, Max Holt.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-USA, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 24 GIUGNO:

20.30 Italia vs USA