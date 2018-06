Polonia-Colombia, Mondiali 2018: le probabili formazioni. James Rodriguez titolare

Secondo le aspettative, doveva essere la sfida per giocarsi la vetta del girone H. Invece Polonia-Colombia, match delle 20 che conclude il secondo turno della fase a gruppi dei Mondiali 2018, diventa uno scontro decisivo per rimanere ancora aggrappati alle speranze di qualificazione. Tutte e due le squadre infatti non hanno ancora racimolato punti al termine della prima giornata.

La nazionale polacca, reduce dalla sconfitta contro il Senegal, non dovrebbe variare modulo (anche se un 4-4-2 con Lewandowski e Milik punte intriga il ct Adam Nawaika) e nell’eventualità non rimescolerebbe le carte messe in gioco nel primo incontro di Coppa del Mondo. Possibile Zielinski in linea mediana, mentre Blaszczykowski, Milik e Grosicki dovrebbero essere i trequartisti a dare man forte al centravanti del Bayern Monaco.

Dall’altra parte del campo, i sudamericani sono costretti a fare a meno di Carlo Sanchez, espulso durante la partita contro il Giappone, e di conseguenza dovrebbe essere sostituito da Barrios. Formazione a specchio per i colombiani, con James Rodriguez in campo sin dal fischio d’inizio. Falcao rimane l’unica punta dell’attacco della nazionale di Pekerman.

L’appuntamento è previsto alle ore 20:00 presso la Kazan Arena, nell’omonima città russa. Di seguito le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA-COLOMBIA:

Polonia (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Cionek, Pazdan, Rybus; Krychowiak, Zielinski; Blaszczykowski, Milik, Grosicki; Lewandowski. All. Nawalka.

Colombia (4-2-3-1): Ospina; S. Arias, D. Sanchez, Murillo, Mojica; Lerma, Barrios; Cuadrado, James Rodriguez, Izquierdo; R. Falcao. All. Pekerman.

Foto: CP DC Press/Shutterstock.com