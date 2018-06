Giappone-Senegal, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Problema muscolare, out Honda?

In palio tre punti di platino per la corsa verso gli ottavi del Mondiali di calcio: oggi si chiude la seconda giornata della fase a gironi ed il Gruppo H potrebbe emanare anche qualche verdetto. Alle ore 17.00 si affronteranno ad Ekaterinburg Giappone e Senegal, le due squadre del raggruppamento vincenti all’esordio.

Squadra che vince non si cambia, e così le variazioni negli undici titolari rispetto a quelli visti all’esordio saranno minimi: negli asiatici il CT Nishino confermerà il 4-2-3-1, ma non potrà fare affidamento su Honda, subentrato nella prima partita, alle prese con un problema muscolare; negli africani il CT Cissé non si discosterà dal solito 4-3-3.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Giappone: Kawashima; Sakai, Makino, Yoshida, Nagatomo; Hasebe, Shibasaki; Haraguchi, Kagawa, Inui; Osako. CT: Nishino.

Senegal: N’Diaye; Wagué, Koulibaly, Sané, Sabaly; Ismaila, Gueye, N’Diaye; Niang, Diouf, Mané. CT: Cissé.













