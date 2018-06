Volley, Nations League 2018: oggi Italia-Russia (22 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi venerdì 22 giugno si gioca Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. Al PalaPanini di Modena andrà in scena una partita cruciale per le ambizioni degli azzurri, costretti a vincere per continuare a rimanere in corsa e sperare nella qualificazione alla Final Six della prestigiosa competizione internazionale. Si preannuncia un incontro molto intenso ed equilibrato, una super sfida a viso aperto tra due delle migliori formazioni in circolazione anche se stanno attraversando due momenti di forma diametralmente opposti: i Campioni d’Europa sono a quota 9 vittorie e hanno ormai ipotecato il passo per gli atti conclusivi, la nostra Nazionale è ferma a 7 dopo i ko cocenti contro Australia e Giappone.

Ivan Zaytsev torna in campo, pronto a trascinare l’Italia insieme a Massimo Colaci con la speranza di recuperare anche Simone Giannelli. La Russia ha recuperato il fenomeno Maxim Mikhaylov e punterà anche sullo scatenato Dmitry Muserskiy. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia Russia, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 22 GIUGNO:

20.30 Italia vs Russia

ITALIA-RUSSIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Italia-Russia sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













(foto FIVB)