Brasile-Costa Rica, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Brasile-Costa Rica sarà la prima partita della seconda giornata del Gruppo E: i verdeoro, reduci dall’inatteso pari all’esordio contro la Svizzera di Petkovic, gara nella quale non è bastata la rete di Coutinho, impattata poi dal gol di Zuber, cercano la vittoria per scacciare i fantasmi di una prestazione certamente non all’altezza.

I costaricensi invece sono all’ultima spiaggia e certamente arrivano spalle al muro nella partita meno propizia: condannati all’esordio dalla rete di Kolarov, i centroamericani in caso di sconfitta saluteranno la rassegna iridata. La partita è in programma a San Pietroburgo oggi, venerdì 22 giugno, alle ore 14.00.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, mentre in streaming sarà visibile su Premium Play. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida con pagelle live. Di seguito il programma completo del match.

Venerdì 22 giugno ore 14.00

Brasile-Costa Rica

diretta tv su Italia 1

diretta streaming su Premium Play

diretta live testuale integrale con pagelle live su OA Sport













Foto: lev radin Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it