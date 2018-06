Volley, Nations League 2018: oggi Italia-Corea del Sud (16 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi sabato 16 giugno si giocherà Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Seoul per affrontare i padroni di casa in un incontro da vincere a tutti i costi: i ragazzi del CT Chicco Blengini partiranno con tutti i favori del pronostico e devono assolutamente imporsi per continuare a inseguire la qualificazione alla Final Six. Dopo aver surclassato la Cina, la nostra Nazionale va a caccia del bis per il rilancio definitivo ma va sempre tenuto presente che giocheremo senza le stelle Zaytsev, Juantorena, Giannelli e Colaci.

Filippo Lanza e compagni sfideranno la formazione più debole dell’intero torneo, non sono ammessi passi falsi. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 16 GIUGNO:

07.00 Italia vs Corea del Sud

ITALIA-COREA DEL SUD: COME SEGUIRE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto per non perdersi davvero nulla.













(foto FIVB)