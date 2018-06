Volley, Nations League 2018: oggi Italia-Australia (17 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi domenica 17 giugno si gioca Italia-Australia, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. A Seoul (Corea del Sud) gli azzurri scenderanno in campo contro gli ostici aussies in un incontro da vincere a tutti i costi: i ragazzi del CT Chicco Blengini, dopo essersi imposti su Cina e Corea del Sud, non devono più fermarsi e devono assolutamente vincere per continuare a inseguire la qualificazione alla Final Six della prestigiosa competizione internazionale.

La nostra Nazionale è in difficoltà senza le sue stelle, con le seconde linee soffriamo anche contro squadre di seconda fascia e dunque ci attende sulla carta una nuova battaglia, da vincere a tutti i costi: non sono più ammessi passi falsi se si vuole rimanere ancora in corsa per accedere agli atti conclusi. Molto dipenderà dalla regia di Michele Baranowicz, dalle bordate di Gabriele Nelli e dalla grinta di Filippo Lanza.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Australia, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su RaiPlay e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 17 GIUGNO:

10.00 Italia vs Australia













(foto FIVB)