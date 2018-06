Volley, Nations League 2018: la classifica, Italia in lotta per la Final Six! Sfida totale con le altre big, bisogna battere l’Australia

L’Italia è in piena corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di volley maschile quando mancano quattro giornate al termine della fase preliminare. Gli azzurri occupano la sesta posizione con 7 vittorie e 21 punti, aggrappati all’ultima piazza che garantisce l’accesso agli atti conclusivi di Lille. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno sudato tantissimo contro Cina e Corea del Sud ma sono riusciti a portare a casa due successi cruciali che ci permettono ancora di sperare, soprattutto considerando i risultati nelle altre Pool: la Serbia ha racimolato solo due punti tra USA e Iran (vittoria al tie-break contro i persiani), il Brasile è stato travolto da USA e Canada con i nordamericani che hanno perso contro la Bulgaria, la Polonia è incappata in due sconfitte contro Iran e USA, la doppia annunciata vittoria della Russia su Argentina e Giappone non piace molto.

Ora la classifica è molto compatta: Francia e USA con 9 vittorie; Russia, Polonia, Brasile con 8 affermazioni; Italia e Serbia con 7 successi, poi il Canada a 6. Sembra abbastanza evidente che Lanza e compagni devono assolutamente battere l’Australia nel match delle 10.00 per rafforzare la propria posizione e nutrire ambizioni di Final Six. Tutto si deciderà poi settimana prossima quando al PalaPaninini di Modena affronteremo Russia, Francia e USA in un trittico micidiale. La situazione ottimale prevederebbe le sconfitte odierne di Serbia e Canada, rispettivamente contro Polonia e Francia (due risultati assolutamente possibili). In caso di successo contro gli aussies, gli azzurri avrebbero così un buon vantaggio anche perché il prossimo weekend inizierà con Canada-Serbia (poi però entrambe hanno le sfide non impossibili contro Cina e Giappone).

# NAZIONE VITTORIE PUNTI 1. Francia 9 28 2. USA 9 26 3. Russia 8 25 4. Polonia 8 23 5. Brasile 8 23 6. Italia 7 21 7. Serbia 7 17 8. Canada 6 18 9. Germania 5 17 10. Giappone 5 13 11. Iran 4 13 12. Bulgaria 4 12 13. Australia 4 12 14. Argentina 2 8 15. Cina 2 6 16. Corea del Sud 0 2













(foto FIVB)