Volley, Nations League 2018: Italia-Thailandia 3-0, le pagelle delle azzurre. Pietrini e le centrali sul velluto, Malinov discontinua

OFELIA MALINOV: 6.5. Partita senza patemi per la alzatrice azzurra che si può permettere anche qualche esperimento. Non tutti vanno a buon fine, soprattutto nel gioco veloce e sulla pipe. Qualche errore di troppo per lei.

CRISTINA CHIRICHELLA: 7.5. Bella prova della centrale azzurra, efficace a muro ma anche in battuta. A un certo punto sembra addirittura un baluardo insuperabile per le macchinose e scontate attaccanti thailandesi

ELENA PIETRINI: 7.5. Conferma quanto di buono aveva mostrato nell’ultima pool con una prestazione di grande sostanza in tutti i fondamentali. Efficace al servizio, molto bene a muro e in attacco, poco fallosa in ricezione. Un segnale positivo nel suo percorso di crescita molto veloce.

PAOLA EGONU: 7. Non ha bisogno di forzare la mano. Tira forte quando si può, per il resto svolge al meglio il suo compito in attacco e al servizio dove scava un solco importante nel primo set.

LUCIA BOSETTI: 7.5. Anche per lei una prova lineare, senza particolari sbavature, con pochissimi errori e con la continuità che la contraddistingue.

ANNA DANESI: 7.5: Regala momenti di spettacolo chiudendo la strada alle attaccanti avversarie in tutti i modi e facendosi apprezzare anche in attacco. Anche per lei Eboli è una tappa importante per ribadire la sua candidatura ad un posto da titolare e inizia nel migliore dei modi la tre giorni in Campania.

MONICA DE GENNARO: 7. Giornata di ordinaria amministrazione per il libero azzurro che si lascia andare anche a qualche alzata insolita e forzata. Sempre attenta in difesa.

MARINA LUBIAN, SARAH FAHR, BEATRICE PARROCCHIALE: S.V.

Non entrate: Carlotta Cambi, Serena Ortolani, Alice Carlotta Degradi, Camilla Mingardi.