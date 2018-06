Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018: i 415 convocati dell’Italia. Giovanni Pellielo portabandiera. La corazzata del Mare Nostrum

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 30-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA, oro 1500 sl Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-30 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA, 1500 fs gold

Sono 415 i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo 2018 che si svolgeranno in Spagna, a Tarragona, dal 22 giugno al 1° luglio. Una vera e propria corazzata tricolore, pronta a ribadire la propria superiorità nel Mare Nostrum. Si tratta della seconda spedizione più numerosa di sempre dopo quella di Mersin 2013 (allora furono 419). Gli azzurri saranno addirittura più dei padroni di casa della Spagna (398). L’obiettivo è uno solo: vincere il medagliere, come avviene ininterrottamente dal 2005. Nel 2013, in Turchia, fu un’Italia da record con 186 podi e ben 70 medaglie d’oro.

Il Bel Paese è pronto a sciorinare una grande dimostrazione di forza. In quasi tutte le discipline saranno infatti presenti i migliori interpreti possibili. Pensiamo a Fabio Basile nel judo (dove rientreranno dopo lunghi infortuni anche Odette Giuffrida e Matteo Marconcini), Frank Chamizo nella lotta, Gregorio Paltrinieri nel nuoto, Paolo Pizzo nella scherma (anche il siciliano è reduce da uno stop forzato per problemi fisici), Marco Galiazzo e David Pasqualucci nel tiro con l’arco, Jessica Rossi nel tiro a volo. Insomma, esistono tutti i presupposti per una scorpacciata di medaglie che si annuncia entusiasmante, anche se Spagna e Francia promettono battaglia.

Il portabandiera dell’Italia sarà un mito come Giovanni Pellielo, 48enne di Vercelli che vanta ben quattro medaglie olimpiche nel trap e altrettanti ori iridati. Pochi giorni ancora, dunque, e potremo assistere ad una vera e propria “Olimpiade” riservata agli Stati che si affacciano sul Mediterraneo. Il Tricolore è pronto a sventolare a ripetizione nei cieli iberici.

TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2018

ATLETICA

100m, 4×100

Federico CATTANEO Atl. Riccardi Milano 1946 100m, 4×100

Lamont Marcel JACOBS G.S. Fiamme Oro PD 200m, 4×100

Eseosa DESALU G.A. Fiamme Gialle 200m, 4×100

Davide MANENTI C.S. Aeronautica Mil. 400m, 4×400

Michele TRICCA G.A. Fiamme Gialle 400m, 4×400

Davide RE G.A. Fiamme Gialle 800m Giordano BENEDETTI G.A. Fiamme Gialle 1500m Mohad ABDIKADAR S.A. C.S. Aeronautica Mil. 1500m Joao C. M. BUSSOTTI NEVES JR C.S. Esercito 5.000m Yemaneberhan CRIPPA G.S. Fiamme Oro PD 5.000m Lorenzo DINI G.A. Fiamme Gialle 110hs Hassane FOFANA G.S. Fiamme Oro PD 110hs Lorenzo PERINI C.S. Aeronautica Mil. 400hs, 4×400

Jose Reynaldo BENCOSME DE LEON G.A. Fiamme Gialle 400hs

Mattia CONTINI C.S. Aeronautica Mil. / Atl. Libertas Runners LI 3000st Yohannes CHIAPPINELLI C.S. Carabinieri Sez. Atletica 3000st Osama ZOGHLAMI A.S.D. C.U.S. Palermo Alto Marco FASSINOTTI C.S. Aeronautica Mil. Alto Stefano SOTTILE G.S. Fiamme Azzurre / Atletica Valsesia Lungo Kevin OJIAKU G.A. Fiamme Gialle Lungo Filippo RANDAZZO G.A. Fiamme Gialle Peso Sebastiano BIANCHETTI G.S. Fiamme Oro PD / Atl.Stud. RI A. Milardi Peso Leonardo FABBRI C.S. Aeronautica Mil. / Atl. Firenze Marathon Disco Giovanni FALOCI G.A. Fiamme Gialle Disco Hannes KIRCHLER C.S. Carabinieri Sez. Atletica Giavellotto Roberto BERTOLINI G.S. Fiamme Oro PD Mezza Maratona Eyob GHEBREHIWET FANIEL Venicemarathon Club Mezza Maratona Daniele MEUCCI C.S. Esercito Mezza Maratona Yassine RACHIK Atl. Casone Noceto 4×100 Andrew HOWE C.S. Aeronautica Mil. Filippo TORTU G.A. Fiamme Gialle 4×400 Daniele CORSA G.S. Fiamme Oro PD / Folgore Brindisi Matteo GALVAN G.A. Fiamme Gialle Giuseppe LEONARDI C.S. Carabinieri / Enterprise Sport & Service DONNE/Women (23)

100m, 4×100

Anna BONGIORNI C.S. Carabinieri Sez. Atl. 100m, 4×100

Johanelis HERRERA ABREU Atl. Brescia 1950 Ispa Group 200m, 4×100, 4×400

Gloria HOOPER C.S. Carabinieri Sez. Atl. 200m, 4×100

Irene SIRAGUSA C.S. Esercito 400m, 4×400

Maria Benedicta CHIGBOLU C.S. Esercito 400m, 4×400

Libania GRENOT G.A. Fiamme Gialle 800m Yusneysi SANTIUSTI C. Assindustria Sport Padova 1500m Margherita MAGNANI G.A. Fiamme Gialle 100hs Luminosa BOGLIOLO A.S.D. C.U.S. Genova 400hs, 4×400

Ayomide FOLORUNSO G.S. Fiamme Oro PD 400hs Yadisleidy PEDROSO C.S. Aeronautica Mil. 3000st Francesca BERTONI A.S. La Fratellanza 1874 Lungo Laura STRATI Atl.Vicentina Lungo Tania VICENZINO C.S. Esercito Triplo Ottavia CESTONARO C.S. Carabinieri Sez. Atl. Triplo Daria DERKACH C.S. Aeronautica Mil. Disco Valentina ANIBALLI C.S. Esercito Disco Daisy OSAKUE Sisport Ssd Mezza Maratona Sara DOSSENA Laguna Running Ssd Srl 4×100 Audrey ALLOH G.S. Fiamme Azzurre Jessica PAOLETTA C.S. Esercito 4×400 Raphaela B. LUKUDO C.S. Esercito Maria Enrica SPACCA C.S. Carabinieri Sez. Atl.

BADMINTON

Katharina Fink

Silvia Garino

Giovanni Greco

Lisa Iversen

Rosario Maddaloni

Judith Mair

Lukas Osele

Kevin Strobl

BEACH VOLLEY

Marco Caminati

Alice Gradini

Claudia Puccinelli

Enrico Rossi

Gaia Traballi

Agata Zuccarelli

BOCCE

Alessio Cocciolo

Simone Mana

Alfonso Nanni

Stefano Pegoraro

Valentina Petulicchio

Jessica Rattenni

Diego Rizzi

Serena Traversa

Caterina Venturini

CALCIO (Under18)

Portieri

Luca Gemello (Torino), Simone Ghidotti (Fiorentina)

Difensori

Gabriele Bellodi (Milan), Gabriele Corbo (Spezia), Niccolò Corrado (Inter), Gabriele Ferrarini (Fiorentina), Emanuele Matteucci (Empoli), Matteo Piccardo (Genoa)

Centrocampisti

Roberto Biancu (Olbia), Lorenzo Gavioli (Inter), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Marco Pompetti (Inter), Manolo Portanova (Juventus)

Attaccanti

Lorenzo Babbi (Cesena), Davide Merola (Inter), Samuele Mulattieri (Spezia), Nicola Rauti (Torino), Emanuel Vignato (Chievo Verona)

CANOA VELOCITA’

Irene Burgo

Giulio Dressino

Francesca Genzo

Alessandro Gnecchi

Nicola Ripamonti

Manfredi Rizza













CANOTTAGGIO

Romano Battisti

Martino Goretti

Stefano Oppo

Luca Rambaldi

Valentina Rodini

Pietro Willy Ruta

Kiri Tondonati

Simone Venier

CICLISMO

Edoardo Affini

Paolo Baccio

Samuele Battistella

Sofia Bertizzolo

Elena Cecchini

Maria Giulia Confalonieri

Alessandro Covi

Jalel Duranti

Elisa Longo Borghini

Erica Magnaldi

Lisa Morzenti

Ajsa Paladin

Francesco Romano

Christian Scaroni

Matteo Sobrero

Filippo Tagliani

Andrea Toniatti

GINNASTICA ARTISTICA

Nicola Bartolini

Martina Basile

Desireé Carofiglio

Tommaso De Vecchis

Ludovico Edalli

Giada Grisetti

Francesca Noemi Linari

Marco Lodadio

Lara Mori

Marco Sarrugerio

GINNASTICA RITMICA

Alexandra Agiurgiuculese

Milena Baldassarri

Alessia Russo

GOLF

Diana Luna

Philip Geerts

Roberta Liti

Angelica Moresco

Jacopo Vecchi Fossa

Aron Zemmer

JUDO

Fabio Basile

Miriam Boi

Annalisa Calagreti

Vincenzo D’Arco

Odette Giuffrida

Edwige Gwend

Manuel Lombardo

Giuliano Loporchio

Matteo Marconcini

Francesca Milani

Nicholas Mungai

Carola Paissoni

Diego Rea

Giorgia Stangherlin

KARATE

Luigi Busà

Sara Cardin

Angelo Crescenzo

Clio Ferracuti

Viola Lallo

Luca Maresca

Simone Marino

Michele Martina

Erminia Perfetto

Silvia Semeraro

LOTTA

Riccardo Vito Abbrescia

Aron Caneva

Dalma Caneva

Frank Chamizo

Sara Da Col

Francesco Gaddini

Simone Iannattoni

Emanuela Liuzzi

Francesca Mori

Fabio Parisi

Carola Rainero

El Madhi Roccaro

Jacopo Sandron

Ignazio Sanfilippo

NUOTO

Domenico Acerenza

Stefano Ballo

Filippo Berlincioni

Paola Biagioli

Nicolò Bonacchi

Linda Caponi

Diletta Carli

Martina Carraro

Zaccaria Casna

Arianna Castiglioni

Matteo Ciampi

Christopher Ciccarese

Piero Codia

Stefano Di Coia

Elena Di Liddo

Luca Dotto

Francesca Fangio

Erika Ferraioli

Christian Ferraro

Giada Galizi

Elena Gemo

Edoardo Giorgetti

Laura Letrari

Pier Andrea Matteazzi

Filippo Megli

Alessandro Miressi

Gregorio Paltrinieri

Margherita Panziera

Anna Pirovano

Stefania Pirozzi

Luca Pizzini

Alessia Polieri

Simona Quadarella

Tania Quaglieri

Lucrezia Raco

Matteo Restivo

Matteo Rivolta

Simone Sabbioni

Silvia Scalia

Fabio Scozzoli

Claudia Tarzia

Carlotta Toni

Andrea Toniato

Federico Turrini

Ivano Vendrame

Andrea Vergani

Lorenzo Zazzeri

Mattia Zuin

NUOTO PARALIMPICO

Riccardo Menciotti

Xenia Francesca Palazzo

Stefano Raimondi

Alessia Scortechini

BASKET 3X3

Riccardo Bolpin

Alessia Cabrini

Arianna Landi

Federico Mussini

Vittorio Nobile

Elisa Policari

Rachele Porcu

Leonardo Totè

PALLAMANO

Femminile

1. Prunster Monika (1984 – PO – Jomi Salerno)

2. Meneghin Barbara (1994 – PO – Mechanic System-Wurbs Oderzo)

3. Ferrari Elisa (1993 – PO – Jomi Salerno)

4. Babbo Giada (1997 – AS – Indeco Conversano)

5. Casale Laura (1996 – AS – Jomi Salerno)

6. Napoletano Pina (1986 – AS – Jomi Salerno)

7. Niederwieser Anika (1992 – TS – Thuringer \ GER)

8. Di Pietro Giorgia (1994 – TS – Indeco Conversano)

9. Dalla Costa Ilaria (1995 – TS – Jomi Salerno)

10. Dibona Giulia (1992 – TS – Bressanone)

11. Lauretti Matos Cyrielle (1997 – TS\PI – Jomi Salerno)

12. Trombetta Rita (1996 – TD – Jomi Salerno)

13. Ettaqi Rafika (1989 – TD – Bensheim \ GER)

14. Gheorghe Cristina (1986 – TD – Dunarea Braila \ ROU)

15. Fanton Irene (1994 – CE – Glassverket \ NOR)

16. Landri Valentina (1992 – CE – Jomi Salerno)

17. Del Balzo Bianca (1996 – PI – Cassano Magnago)

18. Cappellaro Angela (1995 – PI – Skrim Kongsberg \ NOR)

19. Kere Georgette (1999 – PI – Casalgrande Padana)

Maschile

Davide Bulzamini

Martin Doldan

Domenico Ebner

Vito Fovio

Ardian Iballi

Pasquale Maione

Pablo Marrochi

Alessio Moretti

Andrea Parisini

Riccardo Pivetta

Demis Radovcic

Michele Skatar

Martin Sonnerer

Carlo Sperti

Dean Turkovic

Giulio Venturi

PALLANUOTO

Femminile

Rosaria Aiello

Silvia Avegno

Roberta Bianconi

Aleksandra Cotti

Sara Dario

Giulia Emmolo

Arianna Garibotti

Giulia Gorlero

Federica Eugenia Lavi

Valeria Mariagrazia Palmieri

Domitilla Picozzi

Elisa Queirolo

Chiara Tabani

Alessandro Velotto

Maschile

Zeno Bertoli

Michael Bodegas

Marco Del Lungo

Francesco Di Fulvio

Gonzalo Oscar Echenique

Pietro Figlioli

Andrea Fondelli

Valentino Gallo

Guillermo Molina Rios

Gianmarco Nicosia

Nicholas Presciutti

Vincenzo Renzuto Iodice

PALLAVOLO

Femminile

Valeria Battista

Beatrice Berti

Alexandra Botezat

Sofia D’Odorico

Alice Degradi

Isabella Di Iulio

Camilla Mingardi

Rachele Morello

Anna Nicoletti

Rossella Olivotto

Alessia Populini

Ilaria Spirito

Maschile

Andrea Argenta

Fabio Balaso

Oreste Cavuto

Enrico Diamantini

Sebastiano Milan

Marco Pierotti

Alberto Polo

Giacomo Raffaelli

Roberto Russo

Riccardo Sbertoli

Luca Spirito

Nicola Tiozzo

SOLLEVAMENTO PESI

Maria Grazia Alemanno

Giorgia Bordignon

Matteo Curcuruto

Michael Di Giusto

Salvatore Esposito

Giuseppe Cristiano Ficco

Milena Gianelli

Jennifer Lombardo

Alessandra Pagliaro

Giorgia Russo

Mirco Scarantino

Mirko Zanni

BOXE

Manuel Fabrizio Cappai

Salvatore Cavallaro

Paolo Di Lernia

Raffaele Di Serio

Francesco Iozia

Francesco Magrì

Valentino Manfredonia

Aziz Abbes Mouhiidine

Guido Vianello

SCHERMA

Sofia Ciaraglia

Erica Cipressa

Valerio Cuomo

Valentina De Costanzo

Nicol Foietta

Roberta Marzani

Chiara Mormile

Paolo Pizzo

SCI NAUTICO

Carlo Allais

Alice Bagnoli

Francesco Caldarola

Brando Caruso

Matteo Luzzeri

Marina Mosti

Marialuisa Pajni

Greta Tagliati

EQUITAZIONE

Francesca Arioldi

Filippo Marco Bologni

Gianpiero Garofalo

Matteo Leonardi

Luigi Polesello

TAEKWONDO

Roberto Botta

Martina Corelli

Natalia D’Angelo

Vito Dell’Aquila

Laura Giacomini

Matteo Milani

Daniela Rotolo

Davide Spinosa

TENNIS

Jacopo Berrettini

Lucia Bronzetti

Giovanni Fonio

Lucrezia Stefanini

TENNISTAVOLO

Mihai Bobocica

Chiara Colantoni

Jamila Laurenti

Giorgia Piccolin

Marco Rech Daldosso

Niagol Stoyanov

TIRO A SEGNO

Lorenzo Bacci

Dario Di Martino

Barbara Gambaro

Rebecca Lesti

Alessio Torrachi

Simon Weithaler

Martina Ziviani

TIRO A VOLO

Valerio Grazini

Maria Lucia Palmitessa

Giovanni Pellielo

Jessica Rossi

TIRO CON L’ARCO

Tatiana Andreoli

Lucilla Boari

Marco Galiazzo

Tanya Giaccheri

David Pasqualucci

Amedeo Tonelli

TRIATHLON

Nicola Azzano

Federica Parodi

VELA

Mattia Camboni

Giovanni Coccoluto

Matteo Evangelisti

Veronica Fanciulli

Joyce Floridia

Marco Gallo

Flavia Tartaglini

Silvia Zennaro













Foto: comunicato Lapresse