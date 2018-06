Volley, Nations League 2018: Italia, Final Six appesa a un filo. Serbia, Polonia e Brasile vincono: servono tre imprese a Modena

La corsa dell’Italia verso la Final Six della Nations League 2018 di volley maschile si è fatta ancora più complicata. I risultati della mattinata, infatti, non hanno sorriso agli azzurri che ora sono costretti a recuperare due vittorie su almeno una squadra tra Serbia, Polonia e Brasile. Le nostre tre avversarie dirette per un posto agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale non hanno steccato e si sono imposte con estrema autorevolezza, un triplo 3-0 che mette ulteriormente in difficoltà la banda di Chicco Blengini.

I Campioni Olimpici si sono sbarazzati dell’Australia senza particolari problemi, i Campioni del Mondo hanno patito un po’ di più contro l’Argentina, gli slavi hanno passeggiato sul Canada nel match che sulla carta doveva essere il più difficile. Ora l’Italia è distaccata di due successi da quel terzetto e non può più commettere passi falsi: stasera bisogna vincere a tutti i costi contro la Russia, serve un’impresa con i Campioni d’Europa al PalaPanini di Modena per restare in corsa. Ormai siamo aggrappati a un filo, verosimilmente dovremo fare la corsa su chi domani perderà lo scontro diretto tra Polonia e Brasile, ma Ivan Zaytsev e compagni sono obbligati poi a battere anche Francia e USA. Servono tre imprese e un po’ di fortuna (la Serbia affronterà le piccole Cina e Giappone, biancorossi e verdeoro se la dovranno poi vedere rispettivamente contro Australia e Argentina dopo il big match).

# NAZIONE PARTITE GIOCATE VITTORIE PUNTI 1. Francia 12 10 30 2. USA 12 10 29 3. Russia 12 9 28 4. Brasile 13 9 27 5. Polonia 13 9 26 6. Serbia 13 9 23 7. Italia 12 7 17 8. Canada 13 6 19 9. Giappone 12 6 15 10. Germania 12 5 17 11. Australia 13 5 15 12. Bulgaria 12 5 14 13. Iran 12 4 13 14. Argentina 13 2 9 15. Cina 12 2 6 16. Corea del Sud 12 1 5













(foto FIVB)