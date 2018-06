Volley, Nations League 2018: Italia, completa il tris di vittorie! All’assalto dei canguri, bisogna battere l’Australia

L’Italia barcolla, traballa, fatica più del previsto, soffre e suda ma riesce comunque a salvarsi e rimane in corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di volley maschile. Gli azzurri sono ben lontani dalla forma ideale, non esibiscono il gioco migliore, commettono qualche errore di troppo ma portano a casa le vittorie, la cosa più importante in questo momento. Dopo le affermazioni contro Cina e Corea del Sud, i ragazzi del CT Chicco Blengini scenderanno in campo domani mattina (ore 10.00) per affrontare l’Australia nel match che chiude il trittico di Seoul. Probabilmente la partita più difficile per la nostra Nazionale che però non può più commettere passi falsi: bisogna vincere a tutti i costi per giocarci l’accesso agli atti conclusivi durante il prossimo weekend di Modena.

La nostra formazione è ampiamente rimaneggiata e fatica dunque a trovare i giusti meccanismi, la migliore intensità di gioco, l’intesa perfetta tra i vari elementi. Senza le stelle Zaytsev, Juantorena, Colaci e Giannelli si soffre in continuazione. Contro gli arrembanti canguri, che in questa Nations League hanno già battuto Bulgaria e Germania oltre ad aver costretto la Serbia al tie-break (a Seoul hanno avuto la meglio sulla Corea del Sud e sulla Cina al termine di un incontro infinito), bisognerà alzare il tiro per evitare brutte sorprese e completare la missione della vigilia: portare a casa tre vittorie dall’Oriente e inseguire la Final Six con ancora più convinzione.

Si riparte da poche certezze come Michele Baranowicz in cabina di regia, Gabriele Nelli opposto (ma attenzione all’opzione Sabbi che si è ben comportato contro i padroni di casa), capitan Filippo Lanza di banda affiancato dal buon Gabriele Maruotti (il migliore nelle ultime due uscite): il gioco è discontinuo, gli errori non mancano, i black-out sono lampanti ma bisogna fare di necessità virtù. Dall’altra parte della rete ci sono ottimi giocatori come l’opposto Paul Carroll, gli schiacciatori Jordan Richard e Luke Smith, da non sottovalutare il centrale Nehemiah Mote e il palleggiatore Harrison Peacock.













(foto FIVB)