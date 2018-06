Volley, Nations League 2018: Italia a Modena contro Russia, USA, Francia. Date, calendario, programma, orari e tv (22-24 giugno)

Nel weekend del 22-24 giugno si disputerà l’ultima tappa della Nations League 2018 di volley maschile. L’Italia scenderà in campo al PalaPanini di Modena dove affronterà Russia, USA e Francia: un trittico micidiale per chiudere la fase preliminare della prestigiosa competizione internazionale. Gli azzurri sono chiamati a una vera e propria impresa: vincere tutti gli incontri per continuare a sperare in una complicata qualificazione alla Final Six di Lille. Avremo sì il calore dei 5000 spettatori che gremiranno gli spalti del Tempio del Volley, ma dovremo alzare l’asticella contro delle autentiche corazzate e confezionare il fine settimana perfetto per cercare di rimanere ancora in corsa nonostante la situazione critica.

La fallimentare spedizione in Asia ha complicato la missione dei ragazzi del CT Chicco Blengini che però per l’occasione dovrebbe ritrovare le stelle Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena. Russia e USA sono già praticamente qualificate alle Final Six a cui è già ammessa di diritto anche la Francia in qualità di Paese organizzatore (i transalpini guidano comunque la classifica generale). La nostra Nazionale non può commettere passi falsi e deve fare la corsa sulla perdente dello scontro diretto tra Polonia e Brasile oppure sperare che la Serbia crolli contro il Canada.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle partite dell’Italia nella quinta tappa della Nations League 2018 di volley maschile che si svolgerà al PalaPanini di Modena dal 22 al 24 giugno. Tutte le partite saranno trasmesse in tv su RaiSport (diretta o differita, palinsesto da comunicare) e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 22 GIUGNO:

20.30 Italia vs Russia

SABATO 23 GIUGNO:

20.30 Italia vs Francia

DOMENICA 24 GIUGNO:

20.30 Italia vs USA













(foto FIVB)