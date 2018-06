Volley, Nations League 2018: i convocati dell’Italia per la tappa di Modena. Tornano Zaytsev e Giannelli, out Juantorena

Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato le convocazioni per la quinta tappa della Nations League 2018 che si disputerà al PalaPanini di Modena dal 22 al 24 giugno. Gli azzurri affronteranno Russia, Francia e USA cioè le prime tre formazioni in classifica generale: servono tre vittorie per sperare nella qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale.

Ritornano Ivan Zaytsev e Massimo Colaci, assenti negli ultimi due weekend in Asia. Con lo Zar e il libero titolare si alzerà indubbiamente il tasso tecnico della nostra Nazionale che però dovrà fare ancora a meno di Osmany Juantorena: la Pantera non è presente nella lista come invece ci si attendeva. In gruppo anche Simone Giannelli, il palleggiatore titolare infortunatosi dieci giorni fa al ginocchio: in settimana si valuterà un suo eventuale utilizzo. Di seguito i 14 convocati dell’Italia per la quinta tappa della Nations League 2018 di volley maschile:

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Michele Baranowicz

OPPOSTI: Ivan Zaytsev, Gabriele Nelli

SCHIACCIATORI: Filippo Lanza, Luigi Randazzo, Gabriele Maruotti, Simone Parodi

CENTRALI: Simone Anzani, Daniele Mazzone, Enrico Cester, Davide Candellaro

LIBERI: Massimo Colaci, Salvatore Rossini













(foto FIVB)