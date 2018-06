Beach Volley, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Dal 28 al 30 Giugno si svolgerà il torneo di Beach Volley dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. L’Italia prenderà parte alla competizione con 2 coppie femminili, composte da Agata Zuccarelli e Gaia Traballi e dalle giovanissime Claudia Puccinelli e Alice Gradini, e con una coppia maschile, formata da Enrico Rossi e Marco Caminati.

Sarà la spiaggia di L’Arrabassada ad ospitare le gare, che cominceranno il 28 giugno alle 9.00 con le eliminatorie e proseguiranno il giorno successivo con ottavi e quarti di finale, per poi terminare con le semifinali e le finali di sabato 30 giugno, sia per quanto riguarda la categoria maschile che per quella femminile.

Le gare non saranno trasmesse in tv, ma saranno visibili in diretta streaming su Olympic Channel. Attraverso le dirette live testuali di Oa Sport, sarà inoltre possibile seguire le coppie italiane nella loro avventura ai Giochi del Mediterraneo 2018.

PROGRAMMA E ORARIO GIOVEDI’ 28 GIUGNO: 9.00-14.00/15.30-20.30 Eliminatorie

VENERDI’ 29 GIUGNO: 9.00-14.00/15.30-21.30 Ottavi, quarti di finale

SABATO 30 GIUGNO: 10.00 Semifinali, 16.00 Finale 3-4 posto, a seguire Finale 1-2 posto.

FOTO: FIVB

