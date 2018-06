Volley, Nations League 2018. Final Six: non è ancora detta l’ultima parola. Serve l’impresa!

Dopo l’amara sconfitta per 3-2 di questa mattina contro il Giappone, si complica per l’Italia la corsa verso la Final Six. Ad Osaka, un’ Italvolley priva di Osmany Juantorena e Ivan Zaytsev, colleziona infatti due sconfitte per 3-2 contro Polonia e Giappone, e una sola vittoria per 3-1 contro la Bulgaria.

A questo punto della competizione, la compagine tricolore si trova al settimo posto. Le prime sei posizioni sono occupate da Polonia, Brasile, Francia, Russia, Stati Uniti e Serbia. La Final Six quindi, per ora è lontana, ma non è ancora detta l’ultima parola.

Che cosa deve fare l’Italia quindi per qualificarsi alla fase finale della Volleyball Nations League?

Innanzitutto, è necessaria una reazione immediata. Nel prossimo turno, che si giocherà a Seoul (Corea), l’Italvolley deve vincere a tutti i costi, non può più commettere passi falsi. Gli azzurri scontreranno Cina, Corea e Australia e dovranno sfruttare l’occasione per dimostrare la loro superiorità e per riprendere il ritmo di gioco.

Poi, servirà l’impresa. L’ultima fase della Volleyball Nations League 2018 infatti vede come avversari per gli azzurri Russia, Stati Uniti e Francia, già tra le migliori sei della competizione. Due i punti a favore dell’Italia: il ritorno di Juantorena e Zaytsev, di cui sicuramente si è sentita la mancanza nelle ultime sfide, e il fattore campo. Si decreterà infatti a Modena, davanti al pubblico italiano pronto a trascinare la sua squadra al successo, il destino dei ragazzi dell’Italvolley in questa prima uscita stagionale in preparazione al mondiale casalingo.

Altro fattore determinante che potrebbe influenzare l’andamento del percorso azzurro, è il recupero di Simone Giannelli, che nella gara di oggi si è infortunato al ginocchio. Ancora non si conosce l’entità del problema fisico, quindi non si sa se la formazione azzurra potrà contare sul giovane regista o se dovrà trovare una soluzione secondaria per proseguire la sua competizione.

Di seguito, il programma dei prossimi weekend per la formazione azzurra:

15/06 ITALIA-China

16/06 ITALIA-Corea

17/06 ITALIA-Australia

22/06 ITALIA-Russia

23/06 ITALIA-Francia

24/06 ITALIA-Usa

(foto FIVB)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter