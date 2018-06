Volley maschile, Giochi del Mediterraneo 2018: la terza giornata di gare, tutti i risultati

Il torneo di volley dei Giochi del Mediterraneo 2018 è giunto alla fine della terza giornata di gare. L’Italia oggi non è scesa in campo, e ha avuto l’occasione di riprendere fiato dopo la vittoria per 3-0 ottenuta nell’esordio contro la Grecia. La prossima partita degli azzurri sarà quindi domani, alle ore 16.00, contro il Portogallo, e sarà necessario portare a casa una vittoria per classificarsi al primo posto della Pool.

Tra Grecia e Portogallo, squadre in girone con l’Italia, ha prevalso la formazione ellenica per 3-0. Nelle altre due Pool invece, entrambe le partite sono terminate al tie-break: la Croazia ha sconfitto l’Algeria, mentre la Turchia ha avuto la meglio sulla Tunisia.

PROSSIMA PARTITA: ITALIA-Portogallo ore 16.00, lunedì 25.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter