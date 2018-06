Volley, Giochi del Mediterraneo 2018: l’Italia surclassa Cipro e vola ai quarti di finale. Mingardi e Nicoletti sugli scudi

L’Italia ha sconfitto Cipro per 3-0 (25-14; 25-14; 25-20) e si è così qualificata ai quarti di finale del torneo di volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le azzurre, dopo la sconfitta al tie-break contro la Grecia, hanno dominato un avversario di bassa caratura e proseguono così la propria avventura nella competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

Le ragazze di Massimo Bellano affronteranno la Turchia ai quarti di finale: una sfida complicata per la nostra compagine che però può puntare a proseguire la propria avventura. Dopo aver dominato i prime due set, il nostro sestetto ha sofferto solonel finale del terzo parziale riuscendo comunque a spuntarla. Top scorer la schiacciatrice Camilla Mingardi (14 punti), doppia cifra anche per l’opposto Anna Nicoletti (11), 9 punti a testa per le due centrali Berti (3 muri) e Botezat. Formazione completata dal martello Alice Degradi (6), dalla palleggiatrice Isabella Di Iulio e dal libero Ilaria Spirito.













(foto Federvolley)