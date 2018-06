Softball, Serie A1: i risultati dell’ottava giornata, terza di ritorno. Bussolengo e Bollate ancora in marcia solitaria

Si è disputata nel weekend l’ottava giornata, terza del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di softball. A differenza della settimana scorsa, non si è verificata nessuna reale sorpresa per quanto riguarda l’alta classifica. Nel girone A, Bollate continua a marciare indisturbata e imbattuta (è a quota 16 vittorie e 0 sconfitte); nel girone B, Bussolengo ricomincia a marciare spedita dopo la prima sconfitta occorsa la scorsa settimana.

Di seguito i risultati dei due gironi:

GIRONE A

Saronno-Bollate

Nella doppia sfida contro la prima della classe Saronno non sfigura, ma è costretta a cedere in entrambe le occasioni. Nella prima partita, fin dall’inning di apertura Bollate fa leva sul trio Fama-Parisi Cecchetti per portarsi su uno 0-2 che diventa 0-4 poco dopo, per via di due errori difensivi delle padrone di casa.Una valida di Rotondo, unita a due singoli di Motta e Bertossi, riportano sotto Saronno, ma il 2-5 ospite arriva puntuale al settimo inning. Nel secondo incontro, Bollate concede anche meno in difesa, cioè niente, con 24 strike-out distribuiti tra i 13 di Cecchetti e gli 11 di Nicolini. Fama e Cecchetti mettono a segno due punti ciascuna per lo 0-4 finale.

Parma-Nuoro

Nuoro, con la doppia vittoria al Quadrifoglio, si stacca dall’ultima posizione nel girone, spedendoci proprio Parma. Nel primo incontro, l’unico punto lo segna Gatlin nel sesto inning con una sequenza walk-seconda rubata-errore difensivo di Parma in terza. Nel secondo incontro, a fare la parte della leonessa è Pecci, che con un singolo mette a segno i due punti decisivi ai fini del risultato finale. La reazione di Parma porta al solo singolo di Migliorini nel sesto inning che fissa il punteggio sull’1-2

Caronno-Collecchio

Due vittorie per Caronno contro Collecchio, una di misura, l’altra con un certo margine. Il primo match vede l’attuale seconda forza del girone A segnare immediatamente i punti vincenti con il doppio di Fiorentini che manda a segno Oddonini e Sheldon; si rivela inutile il punto con cui Collecchio accorcia le distanze, perché finisce 2-1. Ancora più netto è il risultato della seconda partita, con Caronno che vince per 4-0 grazie a un punto di Salvioni, uno di Yuruby e due di Oddonini. In mezzo ci sono le due opportunità mancate da Collecchio per far punti, al terzo e al quinto inning, in situazione di basi piene.

CLASSIFICA – 1. Bollate 1.000 (16-0), 2. Caronno .688 (11-5), 3. Saronno e Collecchio .438 (7-9), 5. Nuoro .250 (4-12), 6. Parma .188 (3-13).

GIRONE B

Bussolengo-Castellana

Le leader del girone travolgono per due volte le Thunders, senza neanche dover arrivare al settimo inning in entrambe le occasioni. Nel primo incontro il punteggio è un netto 8-1 (6° inning) con Gasparotto e De Trombetti sugli scudi; nel secondo, il risultato è ancora più importante: un 16-4 che chiude i giochi dopo quattro soli inning. In questa occasione, è Marrone a fare la voce grossa, ma la fa in generale tutta Bussolengo con 12 valide.

Montegranaro-Forlì

Due sconfitte per Montegranaro sul campo di casa, dove Forlì conferma le ragioni della seconda posizione nel girone. La prima partita vede il Poderi dal Nespoli vincere 1-6 con 5 punti nel solo sesto inning: il parziale lo apre Carolina Onofri, lo chiudono Martina Laghi e Veronica Onofri. La seconda sfida vede le ospiti vincere per 0-3, con Ricchi (singolo al centro che porta due punti) e Cacciamani (singolo) a dare forma al risultato.

Sestese-Pianoro

La doppia partita di Sesto Fiorentino è anche l’unica a dare come esito un successo per parte. Nel primo confronto, la Sestese vince 5-1 facendo tutto nei primi due inning: nel primo segna McFarland, nel secondo la firma la mettono in particolare Fabbri (con un doppio), Bernardini, McFarland e ancora Bernardini. Solo nel settimo inning Pianoro va a segno. La seconda partita, invece, è di segno diametralmente opposto: il trio Brandi-Mattioli-Monari spadroneggia sul diamante, condendo il tutto con un ultimo inning da incorniciare, in cui Pianoro vola dal 2-3 al 2-6.

CLASSIFICA – 1. Bussolengo .938 (15-1), 2. Forlì .688 (11-5), 3. Pianoro .438 (7-9), 4. Castellana e Sestese .375 (6-10), 6. Montegranaro .188 (3-13).













Foto: Franco Bagattini