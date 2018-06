Pallamano, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia a picco contro l’Algeria, azzurri eliminati

Altra sconfitta per la Nazionale italiana di pallamano maschile, che nella seconda giornata del gruppo B, nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo, cede 38-32 al cospetto di una non irresistibile Algeria, che elimina così gli azzurri dalla competizione.

Prime fasi abbastanza equilibrate, con la selezione del Bel Paese capace di tenere in mano le redini del match fino al quarto d’ora, quando il tabellone presenta un 9-7 in favore proprio di Dean Turkovic e compagni. Da questo punto in poi la situazione sfugge di mano ai nostri portacolori che si fanno raggiungere sul 20-20, prima del 18-15 in favore degli africani che chiude la frazione.

Nella ripresa l’Italia torna in scia, resta ancorata al -1, ma non riesce ad impattare, subendo la decisiva accelerata avversaria negli ultimi dieci minuti, che chiudono la sfida sul 38-32, in una gara in cui ha concesso sicuramente troppe reti.

Un ko bruciante per i ragazzi di Riccardo Trillini, arrivati a Tarragona con ben più promettenti ambizioni, ma che disputeranno solamente il placement round.

h 10:00 | Algeria – Italia 38-32 (p.t. 18-15)

Italia: Fovio, Ebner, Moretti, Bulzamini 3, Maione, Doldan 1, Venturi, Sonnerer 6, Radovcic 4, Pivetta, Stabellini, Sperti 1, Turkovic 5, Marrochi 7, Parisini 2, Skatar 3. All: Riccardo Trillini

Algeria: Ydri, Ramache 2, Guettaf, Benmenni, Naim 1, Zennadi 2, Hamoud 7, Louchene, Ghedbane, Berriah 2, Hadidi 1, Berkous 11, Saker 4, Bourriche 3, Ayour 6, Griba. All: Sofiane Haiouani

La classifica del Gruppo B:

Croazia 4 pti, Algeria 2, Italia 0

Foto: FIGH