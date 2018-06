Volley, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia, più di una squadra B. L’obiettivo è vincere

L’Italia sarà la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per fare la differenza e per imporsi, sulla carta la nostra formazione è tecnicamente più valida rispetto a Francia e Spagna, quelle che teoricamente dovrebbero essere le nostre avversarie di riferimento, senza però sottovalutare Portogallo e Grecia.

Gli azzurri sono inseriti nel girone con ellenici e lusitani, assolutamente da battere per poi sfruttare un tabellone più agevole a partire dai quarti di finale. La compagine guidata da Gianluca Graziosi non si presenta con i vari big ma ci sono diversi elementi di spessore che per questa competizione possono davvero fare la differenza. All’ultimo non è stato convocato l’opposto Andrea Argenta sostituito da Giulio Pinali ma per il resto abbiamo delle individualità di spicco in grado di emergere nella competizione riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

Pensiamo ai palleggiatori Luca Spirito e Riccardo Sbertoli, al libero Fabio Balaso, agli schiacciatori Giacomo Raffaelli e Sebastiano Milan, ai centrali Alberto Polo ed Enrico Diamantini: sono tutti ragazzi che hanno giocato titolari nell’ultima SuperLega tra Verona, Milano, Ravenna, Padova, squadre di seconda fascia in cui si sono potuti esaltare. Ora il salto nella Nazionale B con l’obiettivo di vincere a tutti i costi e magari sognare una promozione in futuro nel gruppo che giocherà gli eventi di primissima fascia.