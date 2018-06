Calcio, Mondiali 2018: l’Uruguay a caccia del pass per gli ottavi, Arabia Saudita all’ultima spiaggia

Una vittoria per ipotecare l’accesso agli ottavi e per mandare a casa anzitempo l’Arabia Saudita, dopo la scoppola subita nella gara inaugurale contro la Russia. L’Uruguay ha tutta l’intenzione di essere grande protagonista ai Mondiali 2018 in Russia e nella seconda partita del gruppo A, in programma alla Rostov Arena domani, mercoledì 20 giugno, alle ore 17.00 cercherà di portare a casa 3 punti che con ogni probabilità garantirebbero l’accesso anticipato alla fase ad eliminazione diretta.

Il gol di Gimenez nei minuti finali contro l’Egitto assume un peso specifico a dir poco enorme per le sorti della compagine guidata dal ct Tabarez, la cui esultanza è entrata già di diritto tra le immagini più siginificative dei Mondiali. La qualità offensiva della Celeste, con le due punte Cavani e Suarez, potrebbe fare la differenza contro un’Arabia Saudita uscita con le ossa rotte dalla sfida contro i padroni di casa e smaniosa di rifarsi per regalare una gioia ai propri tifosi, sconfortati dopo il drammatico esordio.

Tabarez farà affidamento su un solido 4-4-2 con Muslera tra i pali, la coppia centrale dell’Atletico Madrid composta da Gimenez e Godin e i due esterni Varela e Caceres. In mediana ci saranno l’interista Vecino e lo juventino Bentancur, mentre Nandez e De Arrascaeta agiranno sulle fasce a supporto della coppia d’attacco formata da Cavani e Suarez.

Juan Antonio Pizzi, ct dell’Arabia Saudita, si affiderà invece a Osama e Omar Hawsawi al centro della difesa davanti ad Al-Maiouf, con Alburayk e Al-Shahrani sulle fasce. Al-Dawsari e Al-Faraj saranno i due mediani, mentre Otayf e Al-Jassam agiranno sugli esterni a supporto della coppia d’attacco composta da Al-Shehri e dall’esperto Al-Sahlawi.

L’Uruguay ha vinto tutte le precedenti cinque sfide contro compagini asiatiche ai Mondiali, ma con l’Arabia Saudita il bilancio è negativo, dato che in due amichevoli la Celeste ha collezionato una sconfitta e un pareggio. E chissà che i Figli del deserto non possano piazzare un colpo a sorpresa che andrebbe completamente a stravolgere le gerarchie del gruppo A complicando i piani della Celeste.











Foto: Dziurek / Shutterstock.com