LIVE Pagelle Polonia-Senegal, Mondiali 2018 in DIRETTA: 0-1. Cionek firma uno sfortunato autogol

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle pagelle di Polonia-Senegal: finalmente entra in scena anche il Gruppo H ai Mondiali di calcio di Russia 2018.

La sfida di oggi sarà tra due attaccanti che in stagione hanno fatto il bello ed il cattivo tempo: da un lato Lewandowski per la Polonia, dall'altro Mané per il Senegal. Fischio d'inizio fissato per le 17.00.













POLONIA 6

Szczesny, 6: inizialmente inoperoso. Nulla può sulla deviazione di Cionek.

Pazdan, 6: cerca di dare una mano in costruzione, molto bene in fase difensiva.

Cionek, 5: sventa le folate africane e tiene molto alta la linea difensiva della squadra, soprattutto sui piazzati avversari. Fuori posizione, infila il proprio portiere sul tiro di Gana.

Piszczek, 6.5: dalle fasce crea i maggiori pericoli per la difesa senegalese.

Krychowiak, 5.5: leggermente al di sotto dei suoi standard, non incide come al solito, soffrendo la velocità degli avversari.

Grosicki, 6.5: si fa vedere sulla fascia, mette tanti palloni al centro.

Rybus, 6: prima frazione senza infamia e senza lode.

Blaszczykowski, 6: 100 presenze in nazionale per lui. Inizio molto propositivo, ma si fa pizzicare spesso in offside.

Zielinski, 6.5: cerca di mettere ordine in una partita molto confusionaria e senza lampi di gran gioco.

Milik, 5.5: si vede molto poco nella prima frazione.

Lewandowski, 5: fuori dal gioco, non sfrutta i tanti croos messi in area dai suoi compagni.

All.: Nawalka, 6: l’assenza di Glik lo obbliga a giocare con la difesa a quattro.

SENEGAL 6

Kh. Ndiaye, 6: non si sporca i guanti.

Koulibaly, 6: cresce col passare dei minuti

Sabaly, 6: controlla bene gli attacchi polacchi.

M. Wague, 6: non costruisce molto, ma fa il suo dovere in fase difensiva.

Gana, 6.5: da un suo tiro neanche così preciso nasce la decisiva deviazione di Cionek.

S. Sane, 6: si destreggia abbastanza bene nella ragnatela polacca, si fa vedere su corner a saltare in area.

A. Ndiaye, 6.5: cerca spesso Ismaila con dei lanci a scavalcare la difesa polacca, davvero molto alta.

M. Diouf, 5: avulso dal gioco.

Mane, 5.5: si vede poco, ben marcato dalla retroguardia avversaria.

Ismaila, 5.5: non riesce a deviare il cioccolatino servitogli da Niang.

Niang, 6.5: gran giocata dopo pochi minuti, ma Ismaila si fa anticipare.

All.: Cisse, 6: squadra guardinga ed abbottonata in avvio, molto equilibrata.