Volley, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia-Egitto e Grecia-Spagna le due semifinali. Azzurri favoriti

Oggi si sono disputati i quarti di finale del torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

L’Italia ha surclassato la Croazia con un netto 3-0 (25-18; 25-18; 25-23) e si è così assicurata la sfida contro l’Egitto, capace di surclassare la Turchia per 3-0 (26-24; 25-18; 25-15). I favoriti azzurri se la dovranno vedere contro i Faraoni e puntano dritti alla finale da disputare poi contro la vincente dell’altra semifinale tra Grecia e Spagna: gli ellenici hanno sorpreso la Francia per 3-0 (26-24; 25-18; 25-15) mentre gli iberici padroni di casa non hanno avuto problemi contro la Tunisia abbattuta 3-0 (25-22; 25-23; 25-18).