Volley, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Dal 22 giugno al 1° luglio si disputeranno i Giochi del Mediterraneo 2018, competizione riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia partirà con tutti i favori del pronostico per vincere la medaglia d’oro in entrambi i tornei di volley, ci presenteremo con le seconde/terze linee e non dovremo sottovalutare avversarie come Francia e Spagna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di volley ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento non sarà trasmesso in diretta tv, previste le DIRETTE LIVE scritte su OASport delle partite dell’Italia.

VENERDÌ 22 GIUGNO:

10.00 Italia vs Grecia (maschile)

10.00 Italia vs Grecia (femminile)

12.00 Francia vs Croazia (maschile)

12.00 Turchia vs Bosnia Erzegovina (femminile)

SABATO 23 GIUGNO:

10.00 Egitto vs Macedonia (maschile)

10.00 Croazia vs Albania (femminile)

12.00 Tunisia vs Albania (maschile)

12.00 Algeria vs Slovenia (femminile)

16.00 Egitto vs Portogallo (femminile)

16.00 Portogallo vs Grecia (maschile)

18.00 Algeria vs Croazia (maschile)

18.00 Cipro vs Grecia (femminile)

DOMENICA 24 GIUGNO:

11.00 Spagna vs Macedonia (maschile)

11.00 Spagna vs Bosnia Erzegovina (femminile)

16.00 Turchia vs Albania (maschile)

16.00 Francia vs Albania (femminile)

18.00 Italia vs Portogallo (maschile)

18.00 Algeria vs Portogallo (femminile)

LUNEDÌ 25 GIUGNO:

11.00 Francia vs Algeria (maschile)

11.00 Egitto vs Slovenia (femminile)

16.00 Italia vs Cipro (femminile)

16.00 Egitto vs Spagna (maschile)

18.00 Tunisia vs Turchia (maschile)

18.00 Turchia vs Spagna (femminile)

MARTEDÌ 26 GIUGNO:

10.00 Quarti di finale 1 (maschile)

11.00 Croazia vs Francia (femminile)

12.00 Quarti di finale 2 (maschile)

16.00 Algeria vs Egitto (femminile)

16.00 Quarti di finale 3 (maschile)

18.00 Portogallo vs Slovenia (femminile)

18.00 Quarti di finale 4 (maschile)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO:

10.00 Quarti di finale 1 (femminile)

12.00 Quarti di finale 2 (femminile)

16.00 Quarti di finale 3 (femminile)

18.00 Quarti di finale 4 (femminile)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO:

16.00 Semifinali 1 (maschile)

18.00 Semifinali 2 (maschile)

VENERDÌ 29 GIUGNO:

16.00 Semifinali 1(femminile)

18.00 Semifinali 2 (femminile)

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Finale per il bronzo (maschile)

18.00 Finale per il bronzo (femminile)

DOMENICA 1° LUGLIO:

10.00 Finale per l’oro (femminile)

12.00 Finale per l’oro (maschile)