Volley, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia. Azzurri a caccia dell’oro, ci sono Argenta e Balaso

La Nazionale Italiana di volley maschile è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2018 che si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico anche se non dovranno sottovalutare Spagna e Francia. Ci presenteremo con una formazione B ma che ha tutte le carte in regola per fare la differenza: spiccano l’opposto Andrea Argenta, i palleggiatori Riccardo Sbertoli e Luca Sbertoli, i centrali Alberto Polo ed Enrico Diamantini, gli schiacciatori Giacomo Raffaelli e Sebastiano Milan. Di seguito tutti gli azzurri convocati:

PALLEGGIATORI: Luca Spirito, Riccardo Sbertoli

SCHIACCIATORI/OPPOSTI: Andrea Argenta, Sebastiano Milan, Giacomo Raffaelli, Oreste Cavuto, Marco Pierotti, Nicola Tiozzo

CENTRALI: Enrico Diamantini, Alberto Polo, Roberto Russo

LIBERI: Fabio Balaso