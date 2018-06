Volley, Giochi del Mediterraneo 2018: Grecia e Turchia vincono i bronzi. Domani le finali per l’oro, c’è Italia-Spagna

A Tarragona (Spagna) si sono disputate le finali per il bronzo dei tornei di volley validi per i Giochi del Mediterraneo, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Domani si giocheranno le Finali per l’oro: l’Italia maschile affronterà la Spagna, tra le donne sfida tra Grecia e Croazia.

Tra gli uomini la Grecia ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio sull’Egitto, sconfitto per 3-2 (25-23; 25-22; 19-25; 17-25; 15-10). Gli ellenici vincono i primi due set, si fanno trascinare al tie-break e riescono a festeggiare grazie allo scatenato Zoupani (29 punti), doppia cifra anche per Roumeliotakis (14) e Dalakouras (12).

Al femminile affermazione della Turchia che ha sconfitto la Francia per 3-1 (24-26; 2725; 25-14; 25-19): dopo due set particolarmente combattute, le anatoliche hanno alzato il ritmo trascinate da Senoglu (23 punti). L’Italia ha chiuso al quinto posto dopo aver superato la Spagna per 3-1 (25-15; 28-26; 22-25; 27-25) con i 18 punti di Degradi, i 17 di Mingardi e i 15 di Nicoletti.