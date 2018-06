Volley femminile, Nations League 2018: le convocate dell’Italia per la tappa di Eboli. Formazione top per sognare in casa

Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato le convocazioni per l’ultima tappa della Nations League 2018. Dal 12 al 14 giugno, le azzurre giocheranno al PalaSele di Eboli (Salerno) contro Thailandia, Belgio, Brasile. La nostra Nazionale ha bisogno di tre vittorie, contestualmente a dei passi falsi di Olanda e Turchia, per qualificarsi alla Final Six del prestigioso torneo internazionale.

Escono dal gruppo Miriam Sylla e Anastasia Guerra che hanno dei problemi fisici, ritorna Serena Ortolani che aveva giocato le prime due tappe da opposto titolare. Queste le ragazze chiamate agli ordini.

PALLEGGIATRICI: Ofelia Malinov, Carlotta Cambi

OPPOSTI: Paola Egonu, Serena Ortolani, Camilla Mingardi

SCHIACCIATRICI: Lucia Bosetti, Elena Pietrini, Alice Degradi

CENTRALI: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Marina Lubian, Sarah Fahr

LIBERI: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale













(foto FIVB)