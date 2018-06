Volley femminile, Giochi del Mediterraneo 2018: Turchia-Croazia e Grecia-Francia le semifinali. Italia eliminata

Oggi si sono disputati i quarti di finale del torneo di volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia è stata sconfitta nettamente dalla Turchia per 3-1 e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria, ora le ottomane se la dovranno vedere con la Croazia che si è sbarazzata del Portogallo per 3-1. Dall’altra parte del tabellone, invece, scontro tra la Francia e la Grecia: le transalpine si sono imposte sulla Slovenia per 3-2 mentre le elleniche hanno surclassato la Spagna per 3-1.