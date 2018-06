Volley femminile, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia travolta dalla Grecia, esordio shock delle azzurre. Non bastano Nicoletti e Degradi

Brutto esordio per l’Italia nel torneo di volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. La nostra Nazionale è infatti stata sconfitta a sorpresa dalla piccola Grecia, capace di imporsi per 3-2 (23-25; 25-23; 25-21; 21-25; 15-9). Le azzurre hanno commesso troppi errori, non sono mai riuscite a trovare il ritmo giusto e hanno sofferto le avversarie trascinate da una superlativa Vasilantonaki (22 punti) affiancata da Merteki (17).

L’Italia si è affidata all’opposto Anna Nicoletti (23 punti), alle schiacciatrici Alice Degradi (22) e Camilla Mingardi (6), alla centrale Rossella Olivotto (13 punti, 3 muri) affiancata da Alexandra Botezat (5), Isabella Di Iulio in cabina di regia e Ilaria Spirito il libero. Ora le azzurre dovranno assolutamente battere Cipro per qualificarsi ai quarti di finale della rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.