Volley femminile, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia fuori ai quarti di finale, eliminata dalla Turchia. Azzurre senza medaglie

L’Italia conclude ai quarti di finale la propria avventura nel torneo di volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Le azzurre sono state sconfitte dalla Turchia per 3-1 (22-25; 25-16; 25-16; 25-23): dopo aver vinto il primo parziale, le ragazze di coach Massimo Bellano si sono spente e hanno prestato il fianco al gioco delle anatoliche, trascinate dalle superlative Sahin (19), Senoglu (15) e Dunul (16).

Alla nostra formazione non sono bastate le discrete prestazioni delle attaccanti Anna Nicoletti (11), Camilla Mingardi (14) e Alice De Gradi (11): partite per conquistare la medaglia d’oro, Isabella Di Iulio e compagne si sono arrese ben prima del previsto, complice l’inatteso ko contro la Grecia che ci ha messo di fronte alle ostiche turche. Torniamo a casa senza nemmeno salire sul podio, un’ipotesi che nemmeno era stata presa in considerazione alla vigilia considerando il buon livello della nostra formazione, infarcita di titolari in Serie A.













(foto Federvolley)