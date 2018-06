VIDEO Messi, Argentina-Nigeria 1-0: il gol della Pulce sblocca l’Albiceleste!

Un autentico gioiello. Doveva essere la sua partita e Leo Messi ha risposto presente. Nella sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale 2018 tra Argentina e Nigeria, valida per per il gruppo D, il n.10 dell’Albiceleste ha colpito alla sua maniera.

Accarezzando come sa fare un grande campione il grande lancio di Banega, l’asso sudamericano stoppa perfettamente e lascia partire un tracciante di destro ad incrociare sotto l’incrocio dei pali, portando in vantaggio i suoi. Una perla che potrebbe valere il passaggio per la prossima fase ed una risposta a tutti i critici. Riviviamo la prodezza del calciatore argentino.

IL VIDEO DEL GRANDE GOL DI LEO MESSI CONTRO LA NIGERIA













