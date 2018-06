LIVE Pagelle Argentina-Nigeria, Mondiali 2018 in DIRETTA 1-0: i voti della partita

Buonasera e bentrovati per le PAGELLE LIVE del match tra Argentina e Nigeria, valido per l’ultima sessione di gare del gruppo D dei Mondiali 2018 in Russia. Allo stadio San Pietroburgo l’Albiceleste è costretta a vincere per sperare ancora nella qualificazione al prossimo turno e sfiderà la compagine africana, reduce da un convincente successo contro l’Islanda. Leo Messi e compagni, invece, non sono andati oltre uno striminzito 1-1 contro i vichinghi, crollando poi nel match seguente al cospetto della Croazia, che si è imposta con un netto 3-0 ed ha evidenziato tutte le lacune attuali della squadra guidata dal ct Sampaoli, sulla graticola nelle ore successive alla disfatta. L’Argentina non può più fare calcoli: con una vittoria sarebbe quasi certa di approdare ai quarti, a meno di un colpaccio dell’Islanda con la Croazia, già prima nel girone; con un altro risultato sarebbe clamorosamente fuori dai giochi sin dalla fase a gironi. Sampaoli farà leva ancora sulla voglia di riscatto di Messi, che affiancherà Higuain e Di Maria in attacco, mentre Yusuf, ct nigeriano, si affiderà al senso del gol di Musa e all’esperienza di Moses e Mikel per dare filo da torcere all’Argentina ed escluderla dai Mondiali. Seguite con noi, dunque, a partire dalle ore 20.00 le emozioni del match minuto per minuto con le nostre pagelle live. Buon divertimento con OA Sport!











ARGENTINA

Armani 6 – Chiamato a rimpiazzare Caballero dopo i disastri con la Croazia, si limita all’ordinaria amministrazione nelle prime fasi del match.

Mercado 6 – Le sue incursioni sulla fasca destra creano qualche imbarazzo alla difesa nigeriana.

Otamendi 6 – La velocità di Musa e Iwobi gli crea qualche grattacapo, ma se la cava con l’esperienza.

Rojo 6 – La sua rapidità negli spazi stretti gli consente di tenere a bada i veloci attaccanti africani.

Tagliafico 6,5 – Predilige la fase di contenimento, riducendo le avanzate ai minimi termini e coprendo la fascia in maniera diligente.

Enzo Pérez 6 – Scambia palla in velocità con i compagni e fraseggia bene in mediana, non lesinando le incursioni offensive.

Mascherano 6,5 – La ruggine degli anni che passano si avverte sul suo fisico, ma la sua esperienza è vitale per le sorti dell’Albiceleste.

Banega 6,5 – Vivacità e freschezza per il mediano argentino, che serve a Messi lo splendido assist per il vantaggio.

Messi 7 – Deve dare un’impronta diversa al suo Mondiale finora deludente. Entra in campo con grinta e prova subito a far saltare il banco con un paio di giocate d’alta scuola, poi si inventa il gol del vantaggio con un fantastico diagonale.

Higuain 6 – Moto perpetuo in attacco, ma pochi spiragli per colpire nell’area avversaria.

Di Maria 6 – Prova a dare imprevedibilità alla manovra offensiva, ma non riesce ad essere continuo nelle sue giocate.

All.: Sampaoli 6 – Sulla graticola nei giorni successivi alla disfatta con la Croazia, schiera una squadra iperoffensiva per andare a caccia della vittoria che può valere la qualificazione.

NIGERIA

Uzoho 6 – Poco impegnato nelle prime fasi del match, si disimpegna bene quando viene chiamato in causa.

Idowu 6 – Spinge con frequenza sulla fascia, ma in difesa non è impeccabile nell’uno contro uno.

Trost Ekong 5,5 – Fisicità e abilità nel gioco aereo, ma è macchinoso quando viene puntato in velocità e si perde Messi in occasione del gol.

Balowun 5,5 – Regge l’urto in avvio, formando una coppia granitica con Ekong al centro della difesa.

Oemeruo 6 – Predilige la fase difensiva per tenere a bada Messi e Di Maria, due ossi durissimi per lui.

Ndidi 6 – Nel ruolo di incursore non lesina gli inserimenti offensivi, tenendo in pugno il pallino del centrocampo.

Obi Mikel 6 – L’esperto mediano ex Chelsea è il collante ideale tra i reparti e la sua esperienza è fondamentale per dettare i ritmi della manovra.

Etebo 6 – Un paio di inserimenti degni di nota e un pressing costante in mediana.

Moses 6 – Non riesce a mettere in mostra il suo impeto in fase offensiva, ma quando parte col pallone tra i piedi costringe la difesa avversaria a stare in guardia.

Musa 6 – Svaria su tutto il fronte offensivo, provando a non dare punti di riferimento alla retroguardia dell’Albiceleste.

Iehanacho 6 – Si accende a fasi alterne, esplodendo in tutta la sua velocità in quelle rare occasioni in cui riesce ad entrare in possesso della sfera.

All.: Yusuf 6 – Schera un assetto accorto ma non rinuncia ad attaccare, mostrando coraggio e personalit al cospetto di un avversario blasonato.

mauro.deriso@oasport.it

Foto: Alizada Studios / Shutterstock.com