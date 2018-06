LIVE Islanda-Croazia, Mondiali 2018 in DIRETTA: islandesi obbligati a vincere e sperare. Croati già qualificati

Buonasera e benvenuti alla diretta di Islanda-Croazia, match valido per il gruppo D dei Mondiali 2018. Se da una parte è una sfida decisiva per gli islandesi, dall’altra i croati la vivono quasi come se fosse un’amichevole. Infatti dopo il 3-0 all’Argentina c’è grande entusiasmo in Croazia, con qualificazione e primo posto ottenuti facilmente già dopo due giornate in un girone comunque ostico. Gli islandesi, invece, hanno ancora qualche chance di centrare gli ottavi di finale, ma devono battere i croati e sperare in un risultato favorevole in Nigeria-Argentina. Incroci che renderanno appassionante ogni minuto di quest’ultima giornata del girone, con in ballo il destino di tre Nazionali e con un solo posto a disposizione.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Islanda-Croazia, match valido per il gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio in Russia: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20.00. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto Iacobucci EPP/Shutterstock