VIDEO Germania-Messico 0-1, highlights Mondiali 2018: le immagini dell’incredibile successo dei centroamericani contro i teutonici

Non era mai successo che la Germania venisse sconfitta del Messico in un incontro ufficiale. Ebbene, quest’oggi, a Mosca, nell’esordio ai Mondiali 2018 in Russia, i detentori del titolo iridato sono stati sconfitti dai centroamericani. Un gol di Hirving Lozano al 35′ ha deciso la sfida. Un incontro scoppiettante, con tante occasioni da una parte e dall’altra. Riviviamo dunque il primo incontro valido per il gruppo F della fase a gironi di questa rassegna.

IL VIDEO E GLI HIGHLIGHTS DI GERMANIA-MESSICO 0-1













