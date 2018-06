Vela, Kieler Woche 2018: risultati altalenanti per gli italiani. Alessio Spadoni 12° nella classe Finn

Seconda giornata di regate a Kiel, in Germania, sede della prestigiosa Kieler Woche. Nella classe 470 sono state disputate due prove: Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò si sono piazzati al sesto e settimo posto, scendendo all’11° in classifica generale, con un totale di 16 punti. In vetta ci sono ora gli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergstroem, vincitori di entrambe le regate odierne, con 4 punti, uno in meno degli australiani Mathew Belcher e Will Ryan.

Due regate anche tra le donne e brutte notizie per Ilaria Paternoster e Sveva Carraro, scese al 12° posto della classifica generale con 31 punti, dopo due piazzamenti in 18esima e 17esima posizione. Sono salite, invece, Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini, ora none con 24 dopo il 7-16 odierno. Sempre Germania al comando, ma oggi con Frederike Loewe e Anna Markfort (6, 1-4).

Italiane ancora indietro nel 49erFX. Francesca Bergamo e Alice Sinno sono al 24° posto con 42 punti, dopo un parziale di 10-6 dopo le due regate di oggi. Al 31° posto, invece, troviamo Carlotta Omari e Matilda Distefano, a 50 punti con un 13-15 di giornata. Nel 49er maschile, invece, sono passati al comando i francesi Mathieu Frei e Noe Delpech, con 10 punti (5-2 oggi).

Alessio Spadoni è 12° nella classe Finn. Nella prima regata ha ottenuto un 40° posto, poi fortunatamente scartato con un 16° e un 6° posto, per un totale di 22 punti. La vetta è occupata dal britannico Ed Wright, con 7 punti dopo un parziale di 3-4-13.

Una sola regata nel Laser Standard, dove comanda un altro britannico, Elliot Hanson, con 2 punti dopo la vittoria odierna. Il miglior azzurro in gara è Giacomo Musone, 38° con 32 punti dopo un 44° posto (scartato). Nel Nacra 17, dove non ci sono coppie italiane iscritte, comandano sempre gli australiani Jason Waterhouse e Lisa Darmanin, che oggi hanno ottenuto un secondo e un terzo posto portandosi a 5 punti totali.











CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI VELA

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Ilaria Paternoster