Vela, Kieler Woche 2018: bene le coppie femminili della classe 470. Alessio Spadoni perde terreno

Giro di boa al Kieler Woche, dove oggi sono cominciate le regate finali, dopo la divisione in Gold e Silver Fleet per la classe 470. Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò hanno concluso tutte le tre prove disputate all’ottavo posto, occupando ora la nona posizione della classifica generale, con 40 punti. La vetta è distante e appartiene a due svedesi, Anton Dahlberg e Fredrik Bergstroem, con 12 punti, dopo il parziale di 1-6-2.

Tre prove anche per le donne e sono due gli equipaggi azzurri in top ten. Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini sono settime con 47 punti, dopo una giornata che le ha viste ottenere un ottavo, un quinto e un decimo posto. Ilaria Paternoster e Sveva Carraro seguono in nona posizione, con 56 punti: oggi hanno vinto la prima prova, poi hanno ottenuto un quindicesimo e un nono posto. Sempre la Germania al comando, con il testimone passato nuovamente a Nadine Boehm e Ann-Christin Goliass (22 punti, 3-4-6).

Risultati decisamente meno positivi per le due coppie del 49erFX femminile. Carlotta Omari e Matilda Distefano occupano la 26esima posizione con 103 punti, dopo il 9-29-31 di oggi. Poco più indietro Francesca Bergamo e Alice Sinno, con 113 punti e un 27-30-22 di giornata. In testa ci sono le olandesi Dewi Couvert e Jeske Kisters con 29 punti (24-4-3). Al maschile, dove non ci sono equipaggi italiani, comandano i danesi Jonas Warrer e Jakob Precht Jensen con 39 punti (18-11-1).

Ha perso terreno Alessio Spadoni, 29° nella classe Finn. È stata una giornata complicata per lui, con un parziale di 41-34-37, per un totale di 133, ben distante dal leader, il neozelandese Andrew Maloney (32, 1-14-7).

Sono due gli italiani in Gold Fleet nella classe Laser Standard. Gianmarco Planchesteiner è 35° (110, 44-46), mentre Giacomo Musone è 52° in classifica generale (137, 55-39). La vetta è del britannico Elliot Hanson, con 11 punti (2-8). Italiani assenti nel Nacra 17, dove comandano i britannici John Gimson e Anna Burnet con 15 punti (1-3-2).











Foto: pagina Facebook Ilaria Paternoster