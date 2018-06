Vela, Giochi del Mediterraneo 2018: partenza a razzo dell’Italia! Azzurri da podio in tutte le classi!

Sono iniziate oggi le regate di vela a Tarragona, sede dei Giochi del Mediterraneo 2018. Ottima partenza da parte dei velisti italiani, che nella prima giornata hanno dimostrato di poter dire la loro per il podio finale. Il programma odierno, però, non è stato portato a termine: le gare sono cominciate in ritardo, motivo per cui le due prove finali, della classe RS:X, sono state cancellate.

Italia in testa nel Laser Radial femminile. Silvia Zennaro ha vinto la prima regata davanti a Joyce Floridia, che ha invece trionfato nella seconda, in cui la connazionale ha concluso al sesto posto. La veneta classe ’94 comanda così la classifica generale con 3 punti, mentre Zennaro è terza con 7. Tra le due si è inserita la turca Nazli Cagla Donertas, a 5 punti dopo un terzo e un secondo posto.

Buona partenza anche per Giovanni Coccoluto e Marco Gallo nel Laser Standard. Coccoluto ha cominciato con una bella vittoria nella prima regata, chiudendo poi la seconda al nono posto. Il 24enne si trova così in terza posizione con 10 punti, inserito in un gruppetto di quattro atleti tra cui anche il campione del mondo in carica, il cipriota Pavlos Kontides (3-7). Gallo è invece settimo con 13 punti dopo un quinto e un ottavo posto. La classifica generale parla spagnolo nelle prime due posizioni: a guardare tutti dall’alto è Joel Rodriguez Perez, vincitore della seconda regata, davanti a Joaquin Blanco Albalat, costante con due secondi posti.

Bene Mattia Camboni e Matteo Evangelisti nell’unica prova della classe RS:X maschile. I due hanno chiuso rispettivamente al terzo e al quarto posto, in scia al francese Louis Giard, vincitore della regata e favorito per l’oro (è il campione d’Europa in carica), e al greco Vyron Kokkalanis. Al femminile, invece, Veronica Fanciulli si è classificata al secondo posto dietro alla spagnola Blanca Maria Manchon Dominguez. La favorita in questo caso è italiana ed è Flavia Tartaglini, quinta nell’unica prova disputata oggi.











