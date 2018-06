Vela, Giochi del Mediterraneo 2018: ottima giornata per gli azzurri con Zennaro, Camboni e Tartaglini in lotta per la vittoria

L’ultima giornata delle regate di qualificazione alle Medal Race di domani ha regalato molte gioie agli azzurri in tutte le categorie del programma di vela ai Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona. L’Italia si potrebbe giocare addirittura tre carte da medaglia d’oro, ma soprattutto nell’RS:X femminile c’è molto equilibrio e potrebbe succedere di tutto.

Ottima giornata per gli azzurri del Laser Standard, in particolare Giovanni Coccoluto ha raccolto una vittoria ed un secondo posto dando continuità alla rimonta cominciata dalla sesta regata. In vista della Medal Race di domani si trova adesso al terzo posto con 4 punti da difendere sullo spagnolo Rodriguez Perez e 7 da recuperare al cipriota Pavlos Kontides, mentre l’oro sembra ormai già assegnato allo spagnolo Blanco Albalat. Marco Gallo ha faticato moltissimo nella prima prova odierna (13 punti che valgono come scarto) per poi rifarsi successivamente con il successo nell’ultima regata di qualificazione. Gallo è settimo in classifica anche se ormai troppo staccato dalla zona medaglie per poter sperare in un eventuale ribaltone.

Nel Laser Radial Silvia Zennaro si è avvicinata alla leader della classifica grazie all’1-5 odierno e domani potrà giocarsi la medaglia d’oro con buone possibilità. La greca Athanasia Fakidi oggi non è stata così brillante come nelle ultime giornate di gara ed ha fatto registrare un settimo ed un quarto posto, permettendo alle inseguitrici di accorciare le distanze in vista della regata decisiva di domani. Fakidi ora comanda con 27 punti (considerando gli scarti) davanti a Zennaro con 33 ed alla spagnola Martina Reino Cacho con 38 punti. La lotta per le medaglie coinvolge anche la nostra Joyce Floridia, staccata di 5 punti dal bronzo dopo un terzo ed un nono posto nelle prove odierne.

Anche Mattia Camboni è in piena lotta per il successo nell’RS:X maschile dopo aver collezionato una vittoria nella prima regata odierna ed in seguito un quarto posto, piazzamenti che gli hanno permesso di mantenere la leadership della classifica prima della Medal Race. Camboni dovrà però guardarsi le spalle dal francese Louis Giard, il quale è distante solo 3 punti dal portacolori azzurro grazie al secondo ed al primo posto nelle regate di giornata. Matteo Evangelisti si è staccato ormai definitivamente dai primi due dopo il 7-8 odierno, anche se ha conservato il terzo posto nella generale sul greco Kokkalanis (distante 3 punti) e sull’iberico Pastor Lafuente (staccato di 4 punti).

Nell’RS:X femminile Flavia Tartaglini ha recuperato una posizione sulla francese Belbeoch portandosi al secondo posto in classifica alle spalle della padrona di casa Manchon Dominguez, che oggi è riuscita a limitare i danni mantenendo 6 punti di margine sulla velista romana. Da segnalare la rimonta dell’altra iberica Alabau Neira che, grazie all’1-3 di giornata, si è portata in terza posizione a 8 punti dalla vetta. Domani si preannuncia forse la Medal Race più incerta perchè la classifica in zona medaglie è abbastanza corta e potrebbe davvero ribaltarsi la classifica. Anche Veronica Fanciulli può sperare nella medaglia grazie ai buoni piazzamenti odierni (2-4) ma deve ricucire 6 punti ad Alabau Neira e 4 a Belbeoch.













Foto: Mattia Camboni- Federvela