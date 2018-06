Vela, Giochi del Mediterraneo 2018: Mattia Camboni e Flavia Tartaglini in luce nella seconda giornata

Si è conclusa la seconda giornata di gare riservata alla vela ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona, in Spagna: andiamo a scoprire come si sono comportati gli azzurri impegnati nelle varie classi.

RS:X maschile

Dopo la prima regata di ieri sono state tre le gare andate in scena quest’oggi: straordinaria doppietta italiana nella regata 2. Matteo Evangelisti ha preceduto Mattia Camboni. Lo stesso Camboni nella regata 3 ha dominato, mentre Evangelisti ha chiuso in quarta posizione. Nella regata 4 secondo posto di Mattia Camboni, mentre Matteo Evangelisti ha pagato qualcosa ed ha chiuso in settima posizione. Al momento Camboni è secondo in classifica, mentre Evangelisti è quarto.

RS:X femminile

Dopo la prima regata di ieri sono state due le gare disputate oggi, mentre la regata quattro è stata rinviata a domani. Nella regata 2 ha trionfato Flavia Tartaglini, mentre Veronica Fanciulli è giunta al settimo posto. Nella regata 3 bis di Flavia Tartaglini, mentre si è comportata meglio Veronica Fanciulli, sesta. In classifica Tartaglini è seconda, mentre Fanciulli è quinta.

Laser maschile

Dopo le due regate di ieri altre due sono andate in scena oggi: nella regata 3 sesto posto per Marco Gallo e tredicesimo per Giovanni Coccoluto, mentre nella regata 4 quinta posizione per Gallo ed ancora tredicesima per Coccoluto. In classifica Marco Gallo è quarto, mentre Claudio Coccoluto è nono.

Laser radial femminile

Dopo le due regate di ieri altre due ne sono state disputate oggi: nella regata 3 Silvia Zennaro ha chiuso seconda, mentre Joyce Floridia si è classificata quarta. Nella regata 4 terzo posto per Silvia Zennaro e settima piazza per Joyce Floridia. In virtù di questi risultati in classifica le azzurre tengono la vetta: Zennaro è prima davanti a Floridia.













Foto: CP DC Press Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it