Valentino Rossi, GP Catalogna 2018: “Antagonista di Marquez? Mi piace fare punti. Vorrei fare più di terzo”

Valentino Rossi ha conquistato un positivo terzo posto nel GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è riuscito nuovamente a salire sul podio, sfruttando anche la caduta di Andrea Dovizioso che gli ha spianato la strada. Il centauro di Tavullia si conferma al secondo posto in classifica generale e cerca di guardare con più ottimismo all’immediato futuro.

Queste le dichiarazioni che il 39enne ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport: “Oggi ho giocato con un 4-4-2 perché ho bisogno di un po’ di copertura a centrocampo ma per le prossime gare proviamo magari con un 4-3-3. A parte gli scherzi ero preoccupato per le gomme ma quella davanti è andata bene, abbiamo fatto di necessità di virtù. Purtroppo nei primi giri sono dovuto stare molto attento, sono contento perché ho tenuto un buon passo alla fine ed è tanto perché lo scorso anno era stato un disastro. Mi piacerebbe arrivare più avanti di terzo ma intanto prendiamo questi podi e questi punti importanti“.

Sulla situazione di classifica: “Adesso abbiamo 27 punti di ritardo e non ho mai vinto. Aspettiamo un po’ di aiuto sull’elettronica, il primo possibile. Il nostro obiettivo è quello di tornare competitivi per vincere. Mi sento l’antagonista di Marquez come ha detto lui? Non mi sento niente. Io cerco di fare più punti possibile, essere secondo è buono e ho allungato su chi mi insegue“.













FOTOCATTAGNI