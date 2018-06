Tunisia-Inghilterra, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

L’esordio dell’Inghilterra terrà banco stasera, lunedì 18 giugno, ai Mondiali 2018 in Russia. Sarà la Tunisia a sfidare gli inglesi nella Volgograd Arena nel primo match del gruppo G, di cui fanno parte anche Panama e Belgio.

L’Inghilterra, guidata dal ct Southgate, punterà sulla qualità di un gruppo giovane e ricco di talento, in cui spicca la presenza di Harry Kane, bomber del Tottenham che ha messo in crisi la Juventus in Champions League e che, in base ad una recente statistica, sarebbe il calciatore più costoso al mondo.

Alle sue spalle agiranno Dele Alli e Raheem Sterling, due autentiche furie per la manovra offensiva degli inglesi, che però dovranno stare attenti alla velocità delle Aquile di Cartagine, che proveranno a difendersi con ordine e a ripartire in contropiede, puntando sul talento dell’attaccante Khazri del Rennes.

I Mondiali 2018 finora hanno messo in mostra i limiti delle big, tutte in grande difficoltà nella partita d’esordio. L’Inghilterra è consapevole pertanto di non dover sottovalutare una sfida di importanza capitale per le sorti del girone.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.00. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming sul sito di Mediaset, ma sarà possibile anche seguirla attraverso la diretta live testuale di OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Mondiali 2018 – Gruppo G

Lunedì 18 giugno

Volgograd Arena, ore 20.00: Tunisia-Inghilterra (diretta tv su Italia 1)











