Triathlon, World Cup Cagliari 2018: Delian Stateff e Davide Uccellari fantastici, benissimo la squadra italiana

Per una volta siamo stati profeti in Patria, per una volta, la prima in assoluto, l’Italia ha piazzato due atleti sul podio di una tappa di World Cup: a Cagliari nella frazione italiana del circuito mondiale del triathlon, gli azzurri Delian Stateff e Davide Uccellari hanno chiuso rispettivamente al primo ed al terzo posto nella gara maschile.

Gara decisamente positiva per la squadra italiana, che ha centrato il nono posto con Gianluca Pozzatti ed ha portato a conclusione la gara con tutti gli effettivi, seppur gli altri azzurri siano giunti staccati al traguardo. Al femminile la prestazione corale è stata ottima, anche se è mancato l’acuto che poteva valere il podio: quarta Verena Steinhauser, settima Alice Betto, ottava Ilaria Zane, tutte le azzurre al traguardo nelle prime venti.

Al sito federale i due azzurri a podio hanno raccontato le loro emozioni. Delian Stateff ha raccontato: “Da quattro anni, ho scelto un percorso nel triathlon che mi portasse a costruire un risultato importante. Oggi sono arrivato alla partenza consapevole di aver lavorato bene, di essere forte, soprattutto nella frazione podistica, ma non avevo ancora dimostrato di essere in grado di vincere prima di oggi. Nel ciclismo sono uno scalatore, quindi non temevo il tracciato, ma nella corsa sono più adatto a ritmi alti e regolari, oggi invece mi sono gestito bene e ho sentito la spinta del pubblico, mi sono concentrato sulla tecnica in discesa e il risultato è venuto da sé. Il sistema italiano è in crescita, ci siamo adeguati agli standard mondiali e stiamo iniziando a raccogliere i risultati. Nell’ultimo chilometro ho puntato il primo, sentivo che potevo raggiungerlo, ho cambiato ritmo l’ho preso e passato“.

Davide Uccellari finalmente ha dimostrato di essere ritornato ad alti livelli: “Veramente una bellissima giornata, soprattutto perché vissuta in Italia. Un percorso impegnativo per una gara da duri: io e Delian abbiamo dimostrato di esserlo. Mi è mancato qualcosina nel finale ma non ho nessun rimpianto: tornare sul podio in Coppa del Mondo e dividerlo con Delian che ha centrato un successo così importante è qualcosa di fantastico. Volevo tornare di nuovo ad alto livello, dopo Rio ho avuto difficoltà e infortuni, ma ora mi sono rialzato. Per quanto riguarda la gara, ho nuotato bene, ho spinto in bici e di corsa sono andato a tutta. E sono convinto che questa giornata passerà alla storia“.













Foto: FITRI

