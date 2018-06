Triathlon, World Cup Anversa 2018: saranno nove gli azzurri al via. Padroni di casa da battere

Dopo la scorpacciata di Cagliari, che ha portato due italiani sul podio e buoni piazzamenti tra le donne, la World Cup di triathlon riparte dal Belgio, precisamente da Anversa, dove domenica si gareggerà su distanza sprint. Al via per l’Italia ci saranno nove atleti, dei quali solo due convocati da Joel Filliol, mentre gli altri sono iscritti a titolo personale.

Per la gara maschile Fillol ha scelto Delian Stateff, vincitore in quel di Cagliari, e con lui ci saranno Massimo De Ponti, Gianluca Pozzatti e Matthias Steinwandter. Favoriti per la vittoria saranno i padroni di casa Marten van Riel e Jelle Geens, ma occhio anche all’iberico Uxio Abuin Ares, ai canadesi Mathew Sharpe e Tyler Mislawchuk, ed allo statunitense Kevin Mc Dowell.

Per la gara femminile Fillol ha chiamato Verena Steinhauser, ai piedi del podio nella tappa italiana, e con lei ci saranno Ilaria Zane, Sara Papais, Giorgia Priarone e Lisa Schanung. Il pronostico è tutto per la padrona di casa Claire Michel, la quale però dovrà guardarsi dalle statunitensi Summer Cook, Taylor Knibb e Renee Tomlin, nonché dalle neozelandesi Rebecca Spence e Nicole van der Kaay, e dall’australiana Natalie van Coevorden.

La gara si svolgerà domenica 17 alle ore 15.00 per gli uomini ed alle ore 17.00 per le donne e saranno coperti 750 metri a nuoto, 22 km in bici e 5 km di corsa.













Foto: FITRI

