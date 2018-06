Triathlon, Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018: Federica Parodi per il podio, Nicola Azzano outsider

Saranno i primi titoli ad essere assegnati: le gare del triathlon avranno l’onore di inaugurare il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018, che inizieranno venerdì a Tarragona, in Spagna. La finale femminile inizierà alle ore 10.45 e terminerà dopo circa un’ora, poiché verrà disputata su distanza sprint. Stesso discorso per la finale maschile, che avrà inizio alle ore 13.00, e che assegnerà le medaglie in concomitanza con le prime finali del karate.

Saranno soltanto 11 le triatlete in gara tra le donne, e la nostra Federica Parodi, unica azzurra in gara, secondo le previsioni della vigilia, dovrebbe essere nel novero delle atlete che si giocheranno una medaglia. L’azzurra infatti partirà con il numero quattro e dovrà guardarsi principalmente dalle lusitane Melanie Santos e Gabriela Ribeiro e dalle iberiche Anna Godoy Contreras e Cecilia Santamaria Surroca.

Discorso diverso per Nicola Azzano, unico azzurro al via della prova maschile: in gara ci saranno 22 triatleti ed in questo caso il nostro rappresentante è accreditato di un posto in top ten: favoriti per la vittoria finale saranno ancora lusitani ed iberici. Saranno da tenere d’occhio infatti i portoghesi Joao Pereira e Joao Silva e gli spagnoli Antonio Serrat Seoane ed Antonio Benito Lopez.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITRI

robertosantangelo@oasport.it