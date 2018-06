Triathlon, Giochi del Mediterraneo 2018: Nicola Azzano sesto nella finale sprint maschile, vince Joao Pereira

Dopo il bronzo di Federica Parodi nella gara femminile, maturato in mattinata, per l’Italia arriva il sesto posto di Nicola Azzano nella gara maschile del triathlon ai Giochi del Mediterraneo, in corso a Tarragona, in Spagna. Entrambe le gare odierne si sono disputate su distanza sprint.

La medaglia d’oro è andata al lusitano Joao Pereira, grande favorito della vigilia, che ha chiuso in 57’28”, battendo due iberici: argento ad Antonio Serrat Seoane in 57’45”, bronzo ad Antonio Benito Lopez in 57’57. Il triatleta italiano è giunto al traguardo in sesta piazza con il crono di 59’20”.

Di seguito la top 10 della gara maschile:

1 Joao Pereira (Por) 57:27.872

2 Antonio Serrat Seoane (Esp) 57:44.857

3 Antonio Benito Lopez (Eso) 57:56.978

4 Ognjen Stojanovic (Srb) 58:38.348

5 Louis Vitiello (Fra) 58:54.699

6 Nicola Azzano (Ita) 59:19.479

7 Maxime Hueber-Moosbrugger (Fra) 59:27.147

8 Domen Dornik (Slo) 1:00:14.133

9 Mohamad Masoo (Slo) 1:00:52.936

10 Joao Silva (Por) 1:01:21.067













Foto: FITRI

