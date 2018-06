Triathlon, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia. Saranno due gli azzurri al via

Saranno due gli azzurri del triathlon ai Giochi del Mediterraneo: lo sport che unisce nuoto, bici e corsa sarà il primo ad assegnare le medaglie a Tarragona. Le due gare, maschile e femminile, infatti andranno in scena nella mattinata di sabato 23: alle 11.00 toccherà agli uomini, alle 12.30 in gara le donne. Entrambe le competizioni si terranno su distanza sprint.

Due gli azzurri in gara: nella competizione maschile ci sarà Nicola Azzano, ventenne (classe 1997, ne compirà 21 a luglio) nato a Udine e tesserato per la società The Hurricane, mentre in quella femminile vedremo all’opera Federica Parodi, ventunenne (classe 1996, ne compirà 22 a dicembre) nata a Genova e tesserata per la società Triathlon Duathlon Rimini.

Di seguito l’elenco completo degli azzurri convocati:

NICOLA AZZANO

FEDERICA PARODI













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITRI

robertosantangelo@oasport.it