Triathlon, Giochi del Mediterraneo 2018: bronzo per Federica Parodi nella sprint femminile vinta da Melanie Santos

Si apre con una splendida medaglia di bronzo la giornata dedicata al triathlon dei Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona, in Spagna. Si è disputata, infatti, la gara sprint femminile nel circuito della città vecchia di Altafulla e la nostra Federica Parodi si è classificata al terzo posto alle spalle della portoghese Melanie Santos, che si è aggiudicata la medaglia d’oro, ed alla spagnola Anna Godoy Contreras che ha centrato la piazza d’onore.

La gara è stata dominata dalla portoghese Santos che, già al cambio tra corsa e bici poteva vantare un margine di ben 34 secondi nei confronti di un gruppetto che comprendeva la nostra Parodi e le spagnole Godoy Contreras e Cecilia Maria Santamaria Surroca che, tuttavia, ha subito perso il contatto dopo il cambio.

Nella parte dedicata alla corsa Santos non ha lasciato scampo alle avversarie. Il primo giro (di 2.5km) la vedeva già al comando con circa un minuto sulle più immediate inseguitrici, per poi passare a 1:30 nella seconda tornata. L’ultimo giro si è trasformato, dunque, in una vera e propria passerella per la lusitana che ha gestito lo sforzo andando a conquistare una medaglia d’oro quanto mai meritata.

Alle sue spalle Godoy riusciva a staccare la nostra Parodi poco prima del passaggio dei 2.5km, ma la nostra portacolori ha proseguito senza mai mollare nei confronti della seconda portoghese Gabriela Ribeiro, fino a tagliare il traguardo in terza posizione, mantenendo le distanza quasi invariate rispetto a Godoy.

Alle 13.00 sarà la volta della prova sprint maschile, sempre sul medesimo tracciato.

Foto: Federica Parodi